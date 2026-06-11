Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото: МИД России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале заявила, что каждую неделю Киев наносит удары по территории Евросоюза. По ее словам, за три месяца зафиксировано 11 подтвержденных инцидентов с беспилотниками Украины.

«Если называть вещи своими именами, то каждую неделю Киев бомбит Евросоюз», — написала Захарова.

Действия украинских властей, отметила дипломат, уже привели к правительственному кризису в Латвии, логистическим проблемам в Финляндии, а также к экологическим и социальным последствиям для всей Восточной Европы. Захарова обратила внимание, что впервые в истории истребитель НАТО сбил дрон ракетой над территорией страны-союзника.

При этом реакция, по словам дипломата, всякий раз одинакова — «надо дать Киеву больше денег». Она назвала это «политическим членовредительством», подчеркнув, что «лучше иллюстрации не найти».

Как писал KP.RU, комментируя инциденты с беспилотниками в Латвии и Молдавии, председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что ЕС стал финансировать удары украинских беспилотников по самому себе.