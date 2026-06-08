Володин: ЕС стал финансировать удары украинских БПЛА по самому себе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин в своем канале в мессенджере Max прокомментировал инциденты с беспилотниками в Латвии и Молдавии словами «маразм крепчал». Он отметил, что украинские дроны продолжают атаковать европейские страны, а в это время глава евродипломатии Кая Каллас заявляет о выделении киевскому режиму 6 миллиардов евро на беспилотники.

«Получается, за счет средств европейских граждан спонсируются удары по территориям, где они сами проживают», — написал Володин.

Он также напомнил, что Европа сначала разрешила взорвать «Северные потоки», оставшись без дешевых российских энергоресурсов, что внесло вклад в стагнацию экономики Германии и других стран. Теперь же европейские страны финансируют удары беспилотниками фактически по самим себе.

«Если бы раньше кто-то сказал, что такое возможно, вряд ли бы поверили», — заключил Володин.

8 июня истребители стран НАТО сбили беспилотник, вторгшийся в воздушное пространство Латвии. До этого в стране была объявлена воздушная тревога. Также в ночь на понедельник в центре Молдавии взорвался дрон.

Как писал KP.RU, ранее спецпосланник президента России Кирилл Дмитриев заявил, что действия руководства Евросоюза ведут его к самоуничтожению.