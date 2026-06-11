Новый поворот в поисках Усольцевых: следователи обнаружили интересную находку

Сергей и Ирина Усольцевы, пропавшие в горах Красноярского края Фото: СОЦСЕТИ.

В Красноярском крае завершены поиски пропавшей семьи Усольцевых, отправившихся в поход 28 сентября 2025 года. Их судьба до сих пор неизвестна. Однако в деле появилась одна новая деталь — поисковики обнаружили интересную находку. Об этом пишет «КП-Красноярск».

По данным KP.RU, во время поисков найдены личные вещи, включая обломок палки для скандинавской ходьбы, которой семья Усольцевых не увлекалась. Вероятность, что палка принадлежит Сергею или Ирине, низкая. Кроме того, свидетели не подтверждают её принадлежность семье. Кроме того, во время поисков были обнаружены и другие личные вещи — кружки, зажигалки. Следователи не спешат приписывать их к вещам Усольцевых. Также были обнаружены кости. Человеческие ли они, еще предстоит узнать.

Ранее KP.RU сообщил, что СК назвал официальную версию пропажи семьи Усольцевых. Отмечается, что ведомство считает инцидент несчастным случаем.