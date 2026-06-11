Армения обратилась в ЕЭК из-за барьеров при экспорте товаров в Россию Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Министр экономики Армении Геворг Папоян заявил, что республика обратилась в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) в связи с проблемами, возникшими при экспорте армянской продукции в Россию. Отвечая на вопрос журналиста, Папоян сказал, что Ереван ожидает, что комиссия рассмотрит применяемые к армянским товарам барьеры и ограничения в соответствии с предусмотренными для этого процедурами.

С 30 мая Россельхознадзор ограничил ввоз в Россию из Армении свежих томатов, огурцов, перца, зеленных культур и клубники. С начала июня под запрет также попали черешня, вишня, абрикосы, персики, слива, нектарины, виноград, семечковые культуры, баклажаны, картофель и сухофрукты.

Как писал KP.RU, ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Армения может заплатить высокую цену из-за позиции премьера Никола Пашиняна по ЕАЭС. По его мнению, Пашинян взял на себя личное обязательство привести страну в ЕС и пытается переложить связанные с этим издержки на Евразийский союз и Россию.