FT: Китай внезапно отменил ключевые дипломатические встречи с ЕС Фото: REUTERS.

Пекин неожиданно отменил две запланированные на июнь дипломатические встречи с представителями Евросоюза. Речь идет о министерских переговорах по цифровым вопросам и встрече с участием заместителя главы дипломатической службы ЕС Олофа Скуга. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Официальных объяснений Пекин не предоставил. Однако FT обратил внимание на то, что отмена встреч произошла на фоне подготовки Брюсселем новых мер в отношении китайского бизнеса. ЕС разрабатывает правила, которые могут ограничить участие компаний из Китая в государственных закупках и ужесточить условия приобретения европейских предприятий.

Кроме того, Еврокомиссия предложила изменения в регулировании, предусматривающие исключение ряда китайских компаний из телекоммуникационной инфраструктуры и проектов в сфере солнечной энергетики. Журналисты FT отмечают, что такая ситуация говорит о сохраняющейся напряженности в отношениях между Китаем и ЕС.

Накануне сенатор Алексей Пушков отметил, что возможные санкции Евросоюза против Китая лишь осложнят жизнь самим европейцам. По его словам, Брюссель пытается шантажировать Пекин торговой войной, но это только ухудшит отношения с мировыми центрами экономической силы.