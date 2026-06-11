Врач назвал три главных способа сохранить ясный ум

Аэробная нагрузка является самой лучшей профилактикой когнитивных расстройств. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Деменцию невозможно полностью предотвратить, но ее развитие во многих случаях можно замедлить на годы. Для этого важно заботиться не только о физическом здоровье, но и о состоянии мозга, рассказал врач-гериатр, невролог и руководитель секции геронтологии МОИП при МГУ Валерий Новоселов. Об это пишет aif.ru.

«Во-первых, нужно больше двигаться. Это 150 минут в неделю, как минимум, достаточной мощности прогулки, занятия аэробными видами спорта, греблей, поездки на велосипеде, скандинавская ходьба и так далее. Аэробная нагрузка является самой лучшей профилактикой когнитивных расстройств», – отметил медик.

По словам специалиста, не менее важно правильно питаться. Организм должен регулярно получать необходимые макро- и микронутриенты, которые поддерживают работу мозга и всего организма. Также врач советует постоянно учиться и давать себе интеллектуальную нагрузку.

Еще один фактор защиты – общение с людьми. Социальная изоляция и одиночество повышают вероятность когнитивных нарушений в пожилом возрасте. Новоселов отметил, что на сегодняшний день эффективного лекарства для профилактики болезни Альцгеймера не существует.

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