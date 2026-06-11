Смоленская область успешно реализует федеральный проект "Кадры в АПК"

Фото: пресс-служба Правительства Смоленской области

Федеральный проект "Кадры в АПК" реализуется в регионе с 2025 года. И сразу же область заняла первое место в России по объёму государственной поддержки в рамках программы обеспечения жильём преподавателей сельскохозяйственной академии, которая входит в данный федеральный проект.

При поддержке инвесторов приобретено 50 квартир и 6 индивидуальных жилых домов в Смоленске. В результате 85 % профессорско-преподавательского состава академии обеспечены жильём, а всего новосёлами стали 56 семей.

Министр и губернатор осмотрели несколько новых квартир. Это просторные помещения с современной планировкой, оснащенные индивидуальным отоплением. Жилой комплекс обеспечен детскими и спортивными площадками, парковочными местами, рядом находится зелёная зона. Новосёлам созданы все необходимые условия для комфортной жизни.

"Сегодня 10 преподавателей получили ключи от новых квартир. Это педагоги, имеющие большие достижения и заслуги. Люди, которые ежедневно передают знания будущим агрономам, ветеринарам и инженерам, закладывая основу кадрового потенциала агропромышленного комплекса региона.

Важно, чтобы педагоги не испытывали бытовых проблем и могли полностью раскрыть свои профессиональные и научные возможности" , - подчеркнул в канале МАКС губернатор Смоленской области Василий Анохин.