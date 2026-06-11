Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин на встрече с послами Великобритании, Франции и Германии 11 июня разъяснил принципиальные подходы Москвы к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, сообщает МИД РФ.

Кроме того, Галузин указал дипломатам Николя де Ривьеру, Найджелу Кейси и Александеру Ламбсдорфу на деструктивную политику их стран, направленную на стимулирование Киева к продолжению боевых действий против России «от имени, за счет и при прямой помощи западной коалиции желающих».

11 июня послы Франции, Великобритании и Германии прибыли в здание МИД на Смоленской площади для встречи с заместителем главы ведомства Галузиным.

Как писал KP.RU , в конце мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Европа совершает самую большую глупость из-за отказа от любого диалога с Россией. При этом он напомнил, что ЕС активно поддерживает Киев, что фактически делает Евросоюз еще одной стороной конфликта.