Послы Франции, Британии и ФРГ прибыли в МИД РФ для встречи с замглавы ведомства Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Послы Франции, Великобритании и Германии 11 июня прибыли в здание Министерства иностранных дел России на Смоленской площади, где встретятся с заместителем главы ведомства, передает корреспондент ТАСС.

10 июня глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что дипломаты «просятся на встречу» к его заместителю. Москва, по словам министра, выслушает их позицию по украинскому урегулированию. Однако, отметил Лавров, большого оптимизма в МИД по этому случаю не испытывают. Напомним, в начале месяца Великобритания, Франция и Германия предложили совместные условия для мирного урегулирования конфликта на Украине.

В последнее время в европейских странах все чаще раздаются голоса о необходимости возобновить диалог с Россией. Среди возможных посредников Владимир Путин выделял бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера. С предложением главы государства согласился депутат немецкой партии «Альтернатива для Германии» в федеральной земле Саксония Йорг Урбан. Он признал, что представлять ЕС в переговорах с Россией способен лишь Шредер.