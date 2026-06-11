Алиса Вайдель во время дебатов в бундестаге заявила, что Украина никогда не должна стать членом Евросоюза и НАТО Фото: REUTERS.

Украина никогда не должна стать членом Евросоюза и НАТО. Об этом заявила сопредседатель оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель в ходе дебатов в бундестаге.

"Правда в том, что нет, Украина никогда не должна стать членом Европейского союза и НАТО. Вопрос закрыт", - сказала она.

Ранее премьер Украины Юлия Свириденко перечислила условия европейцев для вступления в альянс. Киеву выдвинули условия по трем кластерам.

Сайт KP.RU писал, что Украина никогда не станет членом Европейского союза и НАТО, потому что там понимают, какие колоссальные средства нужны будут на восстановление страны, которую они сами и разрушили.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в свою очередь заявил, что генеральный секретарь НАТО Марко Рютте плевать хотел на то, что США считают неприемлемым членство Киева в Североатлантическом альянсе.