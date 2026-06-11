Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+29°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире11 июня 2026 11:00

"Вопрос закрыт": в Германии сделали резкое заявление о вступлении Украины в ЕС и НАТО

Вайдель: Украина никогда не должна стать членом Евросоюза и НАТО
Вениамин ЗАХАРОВ
Алиса Вайдель во время дебатов в бундестаге заявила, что Украина никогда не должна стать членом Евросоюза и НАТО

Алиса Вайдель во время дебатов в бундестаге заявила, что Украина никогда не должна стать членом Евросоюза и НАТО

Фото: REUTERS.

Украина никогда не должна стать членом Евросоюза и НАТО. Об этом заявила сопредседатель оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель в ходе дебатов в бундестаге.

"Правда в том, что нет, Украина никогда не должна стать членом Европейского союза и НАТО. Вопрос закрыт", - сказала она.

Ранее премьер Украины Юлия Свириденко перечислила условия европейцев для вступления в альянс. Киеву выдвинули условия по трем кластерам.

Сайт KP.RU писал, что Украина никогда не станет членом Европейского союза и НАТО, потому что там понимают, какие колоссальные средства нужны будут на восстановление страны, которую они сами и разрушили.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в свою очередь заявил, что генеральный секретарь НАТО Марко Рютте плевать хотел на то, что США считают неприемлемым членство Киева в Североатлантическом альянсе.