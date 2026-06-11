Россияне рассказали, какие чувства у них вызывают мысли о Родине

ВЦИОМ: Россияне чувствуют гордость, любовь и веру при мыслях о Родине, фото: Иванова Диана

Опрос ВЦИОМ, проведённый в честь Дня России, выявил, что граждане чувствуют веру, надежду, любовь и гордость за свою страну. Эмоциональный подъём постепенно сменяется более спокойным настроением, однако надежда и тревога за её будущее усиливаются. Молодёжь чаще всего выражает любовь и надежду, тогда как старшее поколение больше гордится страной и верит в её светлое будущее.

Большинство россиян гордятся страной по трем причинам: чувство принадлежности к народу и Родине, уважение к истории и достижениям в науке, медицине, образовании, культуре, экономике. Среди того, чем гордятся россияне, есть также природа и ресурсы.

Также гордость за Россию складывается из личной привязанности, уважения к государству и признания достижений. Опрос подтвердил важность истории в формировании привязанности к стране, а также культуры, искусства, природы и науки.

В 2013-2016 годах расширились основания граждан для гордости: к истории и спорту добавились культура, искусство, наука. Спорт потерял позиции из-за допинговых скандалов. К 2019 году показатели стабилизировались, спорт вырос. К 2022 году гордость консолидировалась вокруг истории, культуры, науки и спорта. С 2023 по 2026 год позиция спорта колебалась, но к 2026 году усилилась вновь.

Всплеск патриотизма вызывают и общенациональные события, такие как Олимпиада 2014 и чемпионат мира по футболу. На втором месте - государственность и безопасность: воссоединение с Крымом, Крымский мост, СВО, развитие ВПК.

В последние годы в восприятии успехов России акцент смещается на обороноспособность, науку, технологии, медицину и социально-экономическое развитие. Наука и технологии имеют такой же «вес» в общественном сознании, как и обороноспособность.

Ранее KP.RU сообщил, что во ВЦИОМ объяснили, почему россияне устали от хайпующих на запретах депутатов, и чем такие инициативы опасны для общества.