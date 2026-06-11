Пенсия за счет работодателя: в Госдуме назвали риски новой системы

В Госдуме предупредили об «обратном эффекте» новой пенсионной системы. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В России обсуждают новую пенсионную систему, при которой накопления работников частично будут формироваться за счет работодателей. Идею прокомментировал глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов, отметив, что такие изменения требуют осторожности и широкого обсуждения. Об этом пишет RTVI.

«Может быть, это обсуждается среди негосударственных пенсионных фондов, в их ассоциации. Может быть, эти предложения направляются в правительство. Нам в комитет подобного не поступало», – уточнил депутат.

Авторы инициативы предлагают автоматически подключать работника к системе накоплений при трудоустройстве, без государственного софинансирования, при этом основная нагрузка по взносам возлагается на работодателей.

По словам Нилова, такая модель может дать обратный эффект: вместо роста интереса к накоплениям она способна снизить доверие граждан к пенсионной системе. Он отметил, что участие в подобных программах должно оставаться добровольным.

Депутат также предупредил, что дополнительная финансовая нагрузка на бизнес без компенсационных мер может ударить по работодателям.

Напомним, речь идет о новой установленной пенсионной программе (УПП) для формирования дополнительной пенсии, которая будет действовать параллельно с программой долгосрочных сбережений (ПДС).