Медведев: национальный суверенитет РФ — ключевая ценность государства

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

Сегодня в России национальный суверенитет — ключевая ценность государства. Об этом рассказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем выступлении.

«Я думаю, сегодня всем понятно абсолютно, что государственный суверенитет - это одна из базовых ценностей, на которых покоится любое государство. Может быть, раньше мы так не придавали этому значения, когда говорили о суверенитете, а сейчас все это понимают», — резюмировал председатель «Единой России» во время заседания по подготовке народной программы партии.

До этого президент России Владимир Путин дал определение государственному суверенитету. Он заявил, что это значит управлять ресурсами страны, быть сильнее и умнее. Суверенитет в современных условиях — это умение быть сильнее и эффективнее. Путин уверен, что в современных реалиях это просто необходимо. При этом президент отметил, что нельзя просто так взять и сказать: «мы суверенны». Нужно действиями доказывать этот статус.