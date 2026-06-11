Дмитрий Медведев. Фото: Екатерина ШТУКИНА / POOL / ТАСС

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что Москва не должна забывать все гадости, которые были предприняты в отношении страны. Об этом он сказал на заседании экспертного совета по подготовке новой народной программы «Единой России».

При этом, подчеркнул политик, Российская Федерация, несмотря на акты извне, готова к сотрудничеству. Речь идет о государствах, которые вводили против РФ санкции и хотят выстраивать взаимодействие с Москвой.

«Мы обязаны помнить все, что было сделано против нашей страны, при выстраивании отношений на будущее», — отметил Дмитрий Медведев.

Зампред СБ также сказал, что против России ведется гибридная война, в том числе в области культуры, где, по его словам, «хотят уничтожить все русское». Эту войну ведут страны Запада.