Медведев: Запад ведет против РФ гибридную войну, хочет уничтожить все русское, фото: Сергей Булкин/ТАСС

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что страны Запада ведут против России гибридную войну. И в рамках этого конфликта они нацелились, в том числе, на культурный слой. Уже очевидно, что своими действиями они пытаются уничтожить все то, что создавала русская цивилизация за время своего существования, считает Медведев.

Политик отметил, что Россия живет в условиях беспрецедентного давления, которое выходит далеко за пределы экономических санкций.

«Это совершенно очевидные, а с другой стороны, удивительные вещи: попытки отменить нашу культуру, даже не общение с нашей страной, а просто отменить нашу культуру. Уничтожить все русское, в широком смысле этого слова, и русское, и многонациональное, российское», - заявил Медведев.

Ранее KP.RU сообщил, что Медведев отметил способность России и россиян справиться с любыми вызовами, которые могут им бросить другие страны. И это доказано уже всему миру.

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