ЕК: для закупки Киевом ракет Patriot из средств ЕС нужно разрешение комиссии. Фото: Roman Naumov/GLOBAL LOOK PRESS

Представитель Еврокомиссии (ЕК) Балаш Уйвари на брифинге в Брюсселе предупредил, что для закупки Украиной ракет Patriot на средства из первого транша европейского военного финансирования в размере 5,9 млрд евро потребуется предварительное разрешение Еврокомиссии. Речь идет о части общей суммы в 90 млрд евро, выделенных ЕС.

Евросоюз утвердил для Киева кредит в размере 90 миллиардов евро, который рассчитан на 2026–2027 годы. Ожидается, что половина средств (45 млрд евро) будет перечислена Украине уже в текущем году. Оставшаяся часть поступит в 2027 году.

Недавно глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заявил, что страны НАТО могли бы выделить Украине дополнительные 90 миллиардов евро сверх уже одобренного кредита. В таком случае общий объем помощи достиг бы порядка 180 миллиардов евро.

Комментируя продолжающееся военное финансирование Украины со стороны западных стран, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пришел к выводу, что европейские страны даже не пытаются искать мирное решение конфликта.