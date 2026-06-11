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НовостиВ мире11 июня 2026 11:46

Посол Франции анонсировал заявление после визита в МИД России

Лавров оценил стремление послов стран ЕС встретиться с российскими дипломатами с осторожным оптимизмом
Людмила МИТРОХИНА
Посол Франции анонсировал заявление после визита в МИД России

Посол Франции анонсировал заявление после визита в МИД России

Фото: REUTERS.

Посол Франции анонсировал заявление с коллегами из ФРГ и Великобритании по итогам визита в МИД России. Об этом французский дипломат рассказал журналистам.

«Позднее сегодня мы опубликуем заявление», — резюмировал французский посол.

Накануне министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил о просьбе дипломатов встретиться с его заместителем, выразив осторожный оптимизм. Визит прошел в четверг, дипломаты были в МИД полтора часа.

Напомним, в Кремле всегда говорили, что Россия никогда не закрывалась от диалога с Европой. Напротив, это Брюссель оборвал все контакты с Москвой, а теперь не знает, как перейти к диалогу. Россия будет вести справедливые переговоры с любой страной, в том числе и недружественной.