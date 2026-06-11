Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+27°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия11 июня 2026 11:59

При атаке БПЛА на Севастополь повреждены 15 жилых домов, есть пострадавшая

За ночь силы ПВО уничтожили 33 дрона над Севастополем
Елизавета КУЗНЕЦОВА
При атаке БПЛА на Севастополь повреждены 15 жилых домов, есть пострадавшая

При атаке БПЛА на Севастополь повреждены 15 жилых домов, есть пострадавшая

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В результате ночной атаки беспилотников украинской армии на Севастополь повреждения получили десять многоквартирных и пять частных домов. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

По его словам, спасательные службы зафиксировали повреждения восьми многоквартирных домов в Гагаринском районе и еще двух — на Корабельной стороне. Жители сообщили о выбитых окнах и поврежденных балконах. Пострадали также пять частных домов.

Кроме того, в результате атаки пострадала женщина. Ее госпитализировали, подробности о состоянии здоровья не уточняются.

За минувшую ночь силы противовоздушной обороны уничтожили над регионом 33 беспилотника. На местах продолжают работать экстренные службы, оценивается ущерб.

Напомним, в ночь на среду, 10 июня, здание панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» было практически уничтожено в результате удара беспилотника украинской армии. Развожаев заявил, что произошедшее стало целенаправленной атакой на объект культурного наследия и один из главных символов города.