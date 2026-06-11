При атаке БПЛА на Севастополь повреждены 15 жилых домов, есть пострадавшая Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В результате ночной атаки беспилотников украинской армии на Севастополь повреждения получили десять многоквартирных и пять частных домов. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

По его словам, спасательные службы зафиксировали повреждения восьми многоквартирных домов в Гагаринском районе и еще двух — на Корабельной стороне. Жители сообщили о выбитых окнах и поврежденных балконах. Пострадали также пять частных домов.

Кроме того, в результате атаки пострадала женщина. Ее госпитализировали, подробности о состоянии здоровья не уточняются.

За минувшую ночь силы противовоздушной обороны уничтожили над регионом 33 беспилотника. На местах продолжают работать экстренные службы, оценивается ущерб.

Напомним, в ночь на среду, 10 июня, здание панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» было практически уничтожено в результате удара беспилотника украинской армии. Развожаев заявил, что произошедшее стало целенаправленной атакой на объект культурного наследия и один из главных символов города.