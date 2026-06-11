В «Максе» начали тестировать комментарии в приватных каналах Фото: Александр Новиков. Перейти в Фотобанк КП

Пользователи мессенджера «Макс» заметили новую функцию. В одном из приватных каналов появилась возможность оставлять комментарии к публикациям. Ранее обсуждать посты можно было преимущественно в открытых сообществах.

В пресс-службе «Макса» подтвердили сайту KP.RU, что мессенджер действительно начал тестировать комментарии в каналах. В компании сообщили, что функциональность станет доступна в ближайшее время, однако точную дату полноценного запуска уточнять не стали.

Ранее «Макс» запустил тестирование прямых эфиров для авторов каналов. На первом этапе функцию опробовали телеканал «ТВ Центр» и канал игры «Мир кораблей». Трансляции интегрированы с VK Видео. Для запуска нужно добавить чат-бота в администраторы, выбрать «Запустить трансляцию» в боте, вставить ссылку на эфир из VK Видео и опубликовать пост. Подписчики увидят значок и уведомление о начале эфира и смогут присоединиться.