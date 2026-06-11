Умерла Патриция Казелли, актриса, певица и телеведущая

Патриция Казелли Фото: Соцсети.

Умерла Патриция Казелли, знаменитая итальянская актриса, певица и телеведущая. Ей было 66 лет. Звезда кино и ТВ скончалась в Милане во вторник, 9 июня. Об этом сообщили ее близкие в соцсетях.

Патриция Казелли ушла из жизни после продолжительной борьбы с раком легких третьей стадии, который диагностировали у нее в 2024 году. Ее похороны пройдут в Милане 12 июня.

При жизни Казелли рассказывала, что нашла поддержку в период болезни у своего сына Франсуа. Он верил, что мама обязательно поправится.

Казелли родилась 13 мая 1960 года в Удине. С 1970-х она работала на частных телеканалах ведущей и шоугерл. В 1987 году дебютировала на государственном Rai, а с 1991 по 1994 год вела проект «Между нами», который позже превратился в ток-шоу «Жизнь в прямом эфире». Она также снималась в кино («Фабрика пара», «Внутри города») и выпускала синглы. В 1994 году Казелли ушла с телевидения, чтобы переехать в Тунис с бывшим премьер-министром Италии Беттино Кракси, который скончался в 2000 году. Актриса признавалась, что ради него пожертвовала карьерой.

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