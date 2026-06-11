Боец Кент: штурм Роскошного начали рано утром, пока противник спал Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Штурм населенного пункта Роскошное в Донецкой народной республике (ДНР) российские военные начали рано утром, когда украинские солдаты еще спали. Об этом ТАСС рассказал боец с позывным Кент.

По его словам, было трудно и рискованно, но штурмовики «ловили момент» и зашли удачно — все остались живы. Снабжение провизией и боеприпасами осуществлялось сбросами с дронов.

10 июня Минобороны РФ сообщило об освобождении Роскошного в ДНР подразделениями «Южной» группировки войск. Также в оборонном ведомстве уточнили, что подразделения группировки войск «Север» установили контроль над Охримовкой в Харьковской области.

Как писал KP.RU, ранее американский аналитик Реймонд Макговерн заявил, что российские военные продвигаются на всех участках в зоне СВО и расчищают путь к Днепру. Эксперт отметил, что инициатива принадлежит ВС РФ, и высоко оценил постепенное приближение российских войск.