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НовостиПолитика11 июня 2026 9:11

Российские войска освободили Охримовку в Харьковской области и Роскошное в ДНР

8 июня сообщалось, что российские войска также освободили поселок Химик в ДНР
Мария СПИРИДОНОВА
Российские войска освободили Охримовку в Харьковской области и Роскошное в ДНР

Российские войска освободили Охримовку в Харьковской области и Роскошное в ДНР

Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Российские войска установили контроль над населенным пунктом Охримовка в Харьковской области, сообщили в Министерстве обороны РФ. Также военные освободили населенный пункт Роскошное в Донецкой народной республике.

По данным российского оборонного ведомства, подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Охримовка. Бойцы «Южной» группировки освободили от вражеских сил населенный пункт Роскошное.

В начале недели сообщалось, что российские военнослужащие взяли под контроль еще один населенный пункт на территории ДНР. Речь идет о поселке Химик, который также полностью был освобожден от противника.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские военнослужащие продолжают наступление на запад от Старого Каравана в ДНР, несмотря на сопротивление украинских сил.