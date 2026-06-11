Пашинян допустил лишение избирательного права живущих за рубежом армян Фото: REUTERS.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что власти рассматривают возможность введения ценза оседлости для участия в выборах. Это может привести к лишению избирательного права граждан республики, постоянно проживающих за границей.

«Очевидно, что есть общественное требование об установлении ценза на жительство. Я полагаю, что мы должны дать какую-то реакцию на это требование», — сообщил глава правительства на брифинге, отвечая на вопрос журналистов.

Накануне появились сообщения, что власти Армении заблокировали выезд из страны для военнообязанных граждан, которые прибыли из-за рубежа для участия в парламентских выборах. Причиной ограничений называют принудительное вручение повесток на 25-дневные учебные военные сборы.

Представители армянской оппозиции заявляли о давлении на соотечественников, прибывающих в страну. По их данным, мужчинам призывного возраста прямо в аэропортах и на сухопутных КПП вручали повестки на военные сборы.