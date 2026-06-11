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НовостиПолитика11 июня 2026 12:16

Антидроновая система «Зубр» заступила на боевое дежурство

В России рассказали о новшествах для защиты объектов от ударов дронов ВСУ
Людмила МИТРОХИНА
Комплекс «Зубр» обеспечивает круглосуточное обнаружение воздушных целей

Комплекс «Зубр» обеспечивает круглосуточное обнаружение воздушных целей

Новая антидроновая система «Зубр» заступила на боевое дежурство. Она будет защищать объекты топливно-энергетического комплекса России (ТЭК). Об этом рассказали в холдинге «Ростех" на полях Международного военно-морского салона «Флот-2026» в Кронштадте.

«Комплекс уже заступил на боевое дежурство по защите административных объектов и объектов топливно-энергетического комплекса страны. Система отлично себя зарекомендовала. На ее счету - десятки успешно уничтоженных беспилотников различного типа», — говорится в сообщении от источника, его цитирует ТАСС.

Нужно отметить, что эта антидроновая защита не имеет аналогов в мире. Она может уничтожать как крупные, так и мелкие воздушные цели.

Комплекс «Зубр» обеспечивает круглосуточное обнаружение воздушных целей, включая БПЛА и барражирующие боеприпасы, для защиты критически важной инфраструктуры. Подробнее о новом оружии рассказали в KP.RU.