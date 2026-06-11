Комплекс «Зубр» обеспечивает круглосуточное обнаружение воздушных целей

Новая антидроновая система «Зубр» заступила на боевое дежурство. Она будет защищать объекты топливно-энергетического комплекса России (ТЭК). Об этом рассказали в холдинге «Ростех" на полях Международного военно-морского салона «Флот-2026» в Кронштадте.

«Комплекс уже заступил на боевое дежурство по защите административных объектов и объектов топливно-энергетического комплекса страны. Система отлично себя зарекомендовала. На ее счету - десятки успешно уничтоженных беспилотников различного типа», — говорится в сообщении от источника, его цитирует ТАСС.

Нужно отметить, что эта антидроновая защита не имеет аналогов в мире. Она может уничтожать как крупные, так и мелкие воздушные цели.

Комплекс «Зубр» обеспечивает круглосуточное обнаружение воздушных целей, включая БПЛА и барражирующие боеприпасы, для защиты критически важной инфраструктуры. Подробнее о новом оружии рассказали в KP.RU.