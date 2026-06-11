Филиал музея в кинотеатре «Украина» в Севастополе переименуют после атаки ВСУ Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что филиал музея, расположенный в историческом кинотеатре «Украина», будет переименован. Решение принято после атаки вооруженных сил Украины на панораму «Оборона Севастополя».

Глава города сообщил в Telegram-канале, что кинотеатр на улице Ленина является частью Музея обороны Севастополя. По его словам, после варварской атаки врага на здание панорамы это здание не может дальше называться «Украина». Развозжаев подчеркнул, что оставлять на фасаде музея имя государства, которое пытается уничтожить русскую историю и людей, невозможно. Он добавил, что уже с сегодняшнего дня, 11 июня, надписи на здании больше нет — вывеску демонтировали.

В ночь на 10 июня здание Панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» было атаковано дроном Киева, в результате чего объект культурного наследия оказался практически уничтожен. Из огня удалось вынести 10 крупных фрагментов знаменитого полотна. Пожар, который произошел на месте вражеского удара, тушили на протяжении 29 часов.