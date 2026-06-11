Пожар в здании севастопольской панорамы после атаки ВСУ тушили 29 часов Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Пожар в здании панорамы «Оборона Севастополя 1854-1855 годов» тушили 29 часов, с момента атаки украинского беспилотника в ночь на 10 июня и до 08:00 утра 11 июня. Об этом сообщил директор музея Михаил Смородкин.

Возгорание полностью ликвидировал городской пожарно-спасательный гарнизон. Риск повторного возгорания в здании полностью исключен, сообщил руководитель музея.

Пожару был присвоен четвертый ранг, наивысший из возможных. Площадь возгорания составила 600 квадратных метров. На месте работали 83 человека и 22 единицы техники, в том числе от МЧС России – 36 специалистов и 11 машин. Погибших и пострадавших нет. Работы велись в условиях сильного задымления и высокой пожарной нагрузки в помещениях сложной планировки.

Из горящего здания удалось вынести несколько фрагментов полотна легендарной панорамы. К сожалению, они получили серьезные повреждения от пламени и высоких температур.

Значительная часть полотна панорамы обороны Севастополя была уничтожена, однако депутат Госдумы Александр Сидякин заверил, как и после Великой Отечественной войны, она будет восстановлена.