Reuters: США стали крупнейшим морским экспортером нефти в мае Фото: REUTERS.

По итогам мая Соединенные Штаты в третий раз подряд удержали звание главного морского экспортера нефти в мире. Это стало возможным на фоне серьезных сбоев в поставках сырья с Ближнего Востока. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные аналитической компании Vortexa.

Как уточнили эксперты, в последний месяц весны среднесуточный объем вывозимой американской нефти составил 10,5 миллиона баррелей. По этому показателю США значительно обогнали своих основных конкурентов — Российскую Федерацию и Саудовскую Аравию. Аналитики подсчитали, что у России показатель равнялся 7 миллионам баррелей в день, а у Саудовской Аравии — всего 5,9 миллиона.

Специалисты отмечают, что кризисные события на Ближнем Востоке полностью изменили привычный многолетний расклад на мировом нефтяном рынке. Долгое время здесь безраздельно доминировали Саудовская Аравия и Россия. Однако, по мнению экспертов, перекрытие важнейшего Ормузского пролива кардинально сломало этот порядок.

При этом Россия обладает огромными запасами сланцевой нефти, которые намного превосходят американские. Глава Роснедр Олег Казанов привел данные, согласно которым запасы Российской Федерации достигают 30 миллиардов тонн, тогда как у США этот показатель составляет только 11 миллиардов тонн.