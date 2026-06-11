Минобороны: взятие Охримовки расширяет полосу безопасности в Харьковской области Фото: REUTERS.

Подразделения группировки войск «Север» Вооруженных сил России установили контроль над населенным пунктом Охримовка в Харьковской области, что позволит существенно расширить полосу безопасности в регионе. Об этом в четверг, 11 июня, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

По данным военного ведомства, в ходе операции военнослужащие 126-го мотострелкового полка нанесли удары по позициям украинских сил, а также обеспечили противодействие беспилотным летательным аппаратам противника. После завершения боевых действий населенный пункт перешел под контроль российских подразделений.

В министерстве отметили, что Охримовка считалась одним из ключевых укрепленных районов украинских войск на севере Волчанского района. В связи с этим установление контроля над населенным пунктом имеет важное значение для укрепления позиций российских сил в Харьковской области, подчеркнули в ведомстве.

Напомним, в четверг, 11 июня, Министерство обороны РФ также сообщило об установлении контроля над населенным пунктом Роскошное силами подразделений группировки войск «Юг».