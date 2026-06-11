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НовостиВ мире11 июня 2026 12:32

«Очень сильный удар»: Трамп предупредил Иран об атаке США

Трамп анонсировал очень сильный удар по Ирану
Авторы (2):
Сергей ЧИКОВ
Мария СПИРИДОНОВА
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social анонсировал нанесение «очень сильного удара» по Ирану. В заявлении он также сообщил, что «в недалеком будущем американские силы» планируют захватить иранский остров Харг и другие объекты нефтяной инфраструктуры, чтобы взять под полный контроль нефтегазовые рынки, по аналогии с ситуацией вокруг Венесуэлы.

«Сегодня вечером Соединенные Штаты нанесут очень сильный удар по Ирану», — сделал прогноз хозяин Белого дома.

Чуть ранее Трамп уже объявлял о намерении США разбомбить Иран «к чертовой матери» в ночь на пятницу 12 июня, если власти этой страны не согласятся на сделку с Вашингтоном.

Недавно американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш сообщил, что президент США допускает применение ядерного оружия против Ирана и обсуждает эту возможность с высокопоставленными членами администрации.