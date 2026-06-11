«Очень сильный удар»: Трамп предупредил Иран об атаке США

Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social анонсировал нанесение «очень сильного удара» по Ирану. В заявлении он также сообщил, что «в недалеком будущем американские силы» планируют захватить иранский остров Харг и другие объекты нефтяной инфраструктуры, чтобы взять под полный контроль нефтегазовые рынки, по аналогии с ситуацией вокруг Венесуэлы.

«Сегодня вечером Соединенные Штаты нанесут очень сильный удар по Ирану», — сделал прогноз хозяин Белого дома.

Чуть ранее Трамп уже объявлял о намерении США разбомбить Иран «к чертовой матери» в ночь на пятницу 12 июня, если власти этой страны не согласятся на сделку с Вашингтоном.

Недавно американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш сообщил, что президент США допускает применение ядерного оружия против Ирана и обсуждает эту возможность с высокопоставленными членами администрации.