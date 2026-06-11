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НовостиПолитика11 июня 2026 0:29

Взбешённый Трамп хочет разбомбить Иран «к чёртовой матери», он уже назначил срок

Трамп пригрозил разбомбить Иран к чёртовой матери в ночь на пятницу
Мария ПАВЛОВА
Трамп пригрозил разбомбить Иран "к чёртовой матери".

Трамп пригрозил разбомбить Иран "к чёртовой матери".

Фото: REUTERS.

Соединённые Штаны намерены разбомбить Иран в ночь на пятницу 12 июня, если власти этой страны не согласятся на сделку с Вашинтоном. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп.

«Мы разбомбим их к чертовой матери завтрашней ночью», - передаёт слова американского лидера телеканал Fox News.

В том же интервью Трамп сообщил, что в ходе новой атаки США на Иран американские ВС использовали 49 крылатых ракет типа Tomahawk. Также он рассказал, что говорил по телефону с высокопоставленными иранскими чиновниками, но в Тегеране опровергли факт проведения телефонных переговоров.

Также сообщалось, что иранские военные нанесли удары по судам, пытавшимся пересечь Ормузский пролив. Атаке подверглись два судна, информирует пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Накануне в КСИР предупредили, что пролив закрыт для прохода танкеров и торговых судов.