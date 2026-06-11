Криминалист разъяснил, какую опасность несут странные следы на месте исчезновения семьи Усольцевых

Криминалист Игнатов заявил, что медведи не имеют отношения к пропаже Усольцевых. Фото: соцсети

На месте пропажи семьи Усольцевых в Красноярском крае было обнаружено множество медвежьих следов. Криминалист Михаил Игнатов в комментарии aif.ru заявил, что хищники вряд ли имеют отношение к исчезновению людей, однако могут угрожать самим поисковикам.

«Медведи тут, скорее всего, не при чем. Они бы сразу бы всех не съели», — пояснил Игнатов. По словам эксперта, даже если рассмотреть эту версию, звери оставили бы одежду, обувь прочие несъедобные предметы, которые были у Усольцевых. Медведи их не стали бы закапывать.

Криминалист отметил, что все имеющиеся на сегодня факты подтверждают его версию о побеге Усольцевых из страны. Если бы на них напали, то остались бы хоть какие-то следы, считает эксперт.

Напомним, 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и пятилетняя Арина перестали выходить на связь с 28 сентября 2025 года, отправившись в однодневный поход в окрестностях Кутурчинского Белогорья. Их автомобиль нашли у начала маршрута к скале Буратинка, следователи рассматривают несчастный случай как основную версию.

Ранее KP.RU писал, что поиски пропавшей семьи Усольцевых официально прекращены в Партизанском районе Красноярского края. Шанс найти их живыми сейчас минимальный.