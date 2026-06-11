МИД: главы Британии, Франции и ФРГ выдвигают неприемлемые для РФ условия Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Москве считают, что совместное заявление лидеров Британии, Франции и Германии по Украине содержит условия, которые Россия принять не может. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел РФ, отметив, что озвученные предложения идут вразрез с позицией Кремля.

«В заявлении трех европейских лидеров нет ничего нового. Те же тезисы они пытались продвигать еще в 2022–2024 гг. в копенгагенском и бюргенштокском форматах, поддерживая тупиковую "формулу Зеленского". О тех форумах давно никто не вспоминает, потому что они сами себя дискредитировали», — уточнила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Напомним, что 11 июня замминистра иностранных дел России Михаил Галузин провел встречу с послами трех европейских государств. Дипломатам Николя де Ривьеру (Франция), Найджелу Кейси (Британия) и Александеру Ламбсдорфу (ФРГ) были разъяснены принципиальные подходы Москвы к дипломатическому урегулированию конфликта.

Российский дипломат указал иностранным представителям на деструктивный характер политики их стран. По словам Галузина, Лондон, Париж и Берлин фактически стимулируют киевский режим продолжать боевые действия против РФ.