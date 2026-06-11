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НовостиВ мире11 июня 2026 13:25

22 человека погибли при крушении пакистанского военного вертолета в Кашмире

При крушении вертолёта в Пакистане погибли полковник, два майора и 19 солдат
Авторы (2):
Сергей ЧИКОВ
Семен ЗИМИН
22 человека погибли при крушении пакистанского военного вертолета в Кашмире

22 человека погибли при крушении пакистанского военного вертолета в Кашмире

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В результате падения военного вертолета в пакистанской части Кашмира погибли 22 военнослужащих. Об этом сообщает Al Jazeera. Инцидент произошел неподалеку от административного центра региона — города Музаффарабад. Воздушное судно, которое использовала пакистанская армия, упало в днем 10 июня.

В армейской пресс-службе заявили, что вертолет «потерпел крушение во время взлёта из-за технической неисправности». По предварительным данным пакистанских военных, никто из находившихся на борту людей не выжил. Однако официального подтверждения общего числа жертв пока не поступало.

Представители безопасности в беседе с западными агентствами назвали точную цифру — 22 человека. Позже они уточнили, что среди погибших — один полковник, два майора и 19 солдат.

Ранее появилась информация о еще одной трагедии с вертолетом, но уже в Великобритании. Там в результате крушения во время учений погибла женщина-пилот Королевского военно-морского флота (ВМФ) и еще два члена экипажа.