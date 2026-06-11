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НовостиВ мире11 июня 2026 13:30

Парламент Италии впервые одобрил резолюцию об отмене санкций против РФ

Парламент Италии проголосовал за поэтапную отмену санкций России
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Парламент Италии впервые одобрил резолюцию об отмене санкций против РФ

Парламент Италии впервые одобрил резолюцию об отмене санкций против РФ

Фото: ТАСС.

Парламент Италии впервые одобрил резолюцию, предусматривающую начало работы по поэтапному снятию санкций с России после окончания боевых действий. Об этом пишет газета La Repubblica.

В документе депутаты подтвердили необходимость продолжения всесторонней поддержки украинских государственных институтов и граждан. Одновременно они подчеркнули важность полноценного участия парламента в обсуждении инициатив, способных привести к существенным экономическим последствиям.

Резолюция содержит прямой призыв к разработке механизма постепенной отмены ограничительных мер в отношении России. Основным условием для запуска этого процесса названо полное прекращение конфликта.

Накануне в ЕС сообщили о подготовке нового пакета санкций против России, включающего 170 лиц и 90 банков. Как передает Reuters со ссылкой на источник в дипломатической среде, в Брюсселе активно обсуждают этот документ.

Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, у Москвы уже есть большой опыт борьбы с антироссийскими санкциями. Правительство продолжает успешно минимизировать санкционное давление стран ЕС.