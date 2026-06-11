Парламент Италии впервые одобрил резолюцию об отмене санкций против РФ Фото: ТАСС.

Парламент Италии впервые одобрил резолюцию, предусматривающую начало работы по поэтапному снятию санкций с России после окончания боевых действий. Об этом пишет газета La Repubblica.

В документе депутаты подтвердили необходимость продолжения всесторонней поддержки украинских государственных институтов и граждан. Одновременно они подчеркнули важность полноценного участия парламента в обсуждении инициатив, способных привести к существенным экономическим последствиям.

Резолюция содержит прямой призыв к разработке механизма постепенной отмены ограничительных мер в отношении России. Основным условием для запуска этого процесса названо полное прекращение конфликта.

Накануне в ЕС сообщили о подготовке нового пакета санкций против России, включающего 170 лиц и 90 банков. Как передает Reuters со ссылкой на источник в дипломатической среде, в Брюсселе активно обсуждают этот документ.

Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, у Москвы уже есть большой опыт борьбы с антироссийскими санкциями. Правительство продолжает успешно минимизировать санкционное давление стран ЕС.