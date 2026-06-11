«Работа на десятилетие»: Никас Сафронов рассказал, почему восстановление «Обороны Севастополя» может затянуться Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Восстановление легендарной панорамы «Оборона Севастополя» после атаки дрона может занять не менее 12 лет. Об этом «КП-Крым» сообщил известный художник Никас Сафронов.

Маэстро напомнил, что после попадания немецкой бомбы в 1942 году советским мастерам потребовалось 12 лет для воссоздания шедевра Франца Рубо. Тогда художники заново писали 115-метровое полотно, совершив настоящий подвиг.

Никас Сафронов отметил, что сейчас ситуация гораздо сложнее, так как специалистов высокого уровня по монументальной живописи остались единицы. По его мнению, с учетом кадрового голода на ручной труд может уйти даже больше времени, чем после Великой Отечественной войны.

«Дело в том, что в СССР работала гигантская машина. Были институты, мастерские, сотни реставраторов. Сейчас хороших специалистов по этому профилю — раз-два — и обчелся. Восстановить полотно за несколько лет нереально. Это работа на десятилетие, если мы говорим о ручном труде», — добавил Сафронов.

Однако художник верит, что современные нейросети способны колоссально ускорить процесс реставрации. Искусственный интеллект может помочь восстановить цветовую гамму и предложить эскизы для возрождения символа города-героя.

При этом в самом музее сообщили, что восстановление панорамы «Оборона Севастополя 1854-1855 годов», пострадавшей при атаке киевского режима, займет около пяти лет.