Восстановление панорамы «Оборона Севастополя» после атаки ВСУ займет около 5 лет Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Восстановление панорамы «Оборона Севастополя 1854-1855 годов», пострадавшей при атаке вооруженных сил Украины, займет около пяти лет. Об этом сообщили в музее.

Как рассказал ТАСС Михаил Смородкин, директор музея обороны Севастополя, в советское время группа художников воссоздавала полотно Рубо в течение трех лет, и сегодня он может опираться только на тот опыт. Других оценок пока он дать не может.

Помочь с восстановлением предложила Санкт-Петербургская академия художеств. Предложение направили губернатору Севастополя Михаилу Развожаеву.

В ночь на 10 июня Вооруженные силы Украины нанесли удар беспилотником по зданию музея-панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов», в результате чего вспыхнул сильный пожар, который тушили 29 часов. Полотно панорамы, по данным властей Севастополя, было практически полностью уничтожено огнем, однако сотрудникам МЧС удалось вынести из пожара 10 крупных хаотично порванных фрагментов размером примерно 5 на 3 метра.