При атаке ВСУ на поселок в Брянской области погиб мирный житель, трое ранены Фото: REUTERS.

В результате атаки вооруженных сил Украины на поселок Белая Березка Брянской области погиб мирный житель, еще трое получили ранения. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук на своем канале в мессенджере "Макс".

Руководитель региона назвал "бесчеловечным" удар киевского режима, который продолжает атаковать мирное население России.

"В результате варварского удара по мирным жителям погиб мужчина. Трое ранено, один из пострадавших в тяжелом состоянии", - сказал Егор Ковальчук.

По его словам, врачи делают все необходимое для помощи пострадавшим людям.

11 июня Вооруженные силы Украины уже наносили удары по поселку Белая Березка в Брянской области. ВСУ атаковали граждан из реактивных систем залпового огня "Град". В результате вражеской атаки были повреждены здание местной администрации, 10 многоквартирных и три частных дома, о пострадавших среди жителей не сообщалось.