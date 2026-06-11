ВСУ ударили из РЗСО "Град" по поселку Белая Березка в Брянской области Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы Украины нанесли массированный удар из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» по поселку Белая Березка в Брянской области, сообщил 11 июня врио губернатора региона Егор Ковальчук.

В результате атаки повреждены здание администрации поселка, 10 многоквартирных и три частных дома. По предварительным данным, никто из жителей не пострадал.

Ранее KP.RU сообщал, что в ночь на 9 июня ВСУ нанесли удар по объекту энергетики на территории Брянской области. В результате происшествия без света остались более 34 тысяч местных жителей сразу в нескольких районах.

Прошлой ночью ВСУ предприняли попытку нанести удар по Севастополю. В результате атаки беспилотников повреждения получили десять многоквартирных и пять частных домов. Также пострадала женщина. Она госпитализирована.