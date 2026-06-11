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НовостиПолитика11 июня 2026 14:31

«Одни из продвинутых показателей в мире»: Медведев оценил демографический прогресс РФ

Медведев: Россия движется вперед в сфере демографии, несмотря на вызовы
Мария СПИРИДОНОВА
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании экспертного совета по подготовке новой Народной программы заявил, что Россия движется вперед в сфере демографии, несмотря на сохраняющиеся вызовы.

Политик напомнил, что с 2006 года в рамках нацпроектов начали создавать перинатальные центры — тогда это понятие было в "диковинку", а показатели младенческой смертности в стране были одними из худших в мире. Сейчас, подчеркнул Медведев, Россия имеет "одни из самых продвинутых" показателей в этой сфере, даже по сравнению с Европой. При этом он отметил, что демография по-прежнему остается вызовом.

Как писал KP.RU, ранее президент России Владимир Путин заявил, что для увеличения населения страны необходимо повышать уровень жизни граждан. Глава государства подчеркнул, что суверенитет напрямую зависит от россиян — их образованности, профессионализма, способности осваивать новые технологии, создавать инновационные продукты и занимать новые рыночные сегменты.