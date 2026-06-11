Доллар больше не нужен: экономист раскрыл, как выгодно хранить деньги сейчас

Ставки по вкладам сейчас высокие, они значительно превышают инфляцию. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В условиях укрепляющегося рубля экономист и доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин рассказал, почему больше не стоит хранить деньги в долларах и что сейчас лучше всего делать со своими сбережениями. Об этом пишет aif.ru.

«Российский рубль, по моему мнению, будет снова самой крепкой валютой в 2026 году. Считаю, что в настоящее время абсолютно все складывается в пользу крепкого рубля», – объяснил эксперт.

По словам Балынина, доллар перестал быть надежным инструментом для сохранения денег. Эксперт считает покупку валюты сейчас категорически невыгодной из-за колебаний курса, банковских комиссий и высоких рисков можно потерять значительную часть средств. К тому же зарплату и расходы большинство россиян имеют именно в рублях.

Лучшим вариантом на сегодня экономист назвал обычный банковский вклад. Ставки по вкладам сейчас высокие, они значительно превышают инфляцию, а риски минимальны – суммы до 1,4 млн рублей застрахованы государством. Например, если положить 305,5 тысячи рублей под 13,5% годовых на три месяца, то к началу осени на счете будет уже около 316 тысяч рублей.

Ранее экономист спрогнозировал, что доллар может кратковременно опускаться ниже 60 рублей. Однако такие значения, по его прогнозу, вряд ли будут устойчивыми.