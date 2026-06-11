Омбудсмен Украины Лубинец назвал ТЦК тюрьмами, где удерживают людей Фото: REUTERS.

Уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец заявил, что помещения территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) превратились в тюрьмы, где граждан незаконно удерживают неделями.

Самый длительный зафиксированный срок такого пребывания, по его словам, составил 50 дней. При этом на вопросы о причинах задержания и о том, почему людям не дают выйти, никто не может дать внятного объяснения, посетовал омбудсмен.

Всеобщая мобилизация на Украине была объявлена в феврале 2022 года и с тех пор неоднократно продлевалась. В апреле 2024 года возраст призыва снизили с 27 до 25 лет, а в мае вступил в силу закон об ужесточении правил мобилизации.

Как писал KP.RU, ранее депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале сообщил об очередном вопиющем случае мобилизации на Украине. По словам нардепа, сотрудники ТЦК попытались насильно мобилизовать инвалида.