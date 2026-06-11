Жителя Запорожской области задержали по подозрению в госизмене Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Васильевском районе Запорожской области задержали местного жителя 1976 года рождения по подозрению в государственной измене. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ.

По данным ведомства, мужчина совершил 70 переводов через приложение украинского банка на счета, которые используются в интересах Вооруженных сил Украины.

Следственным отделом УФСБ России по Запорожской области возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена). Задержанного заключили под стражу по решению суда.

Ранее KP.RU писал, что Второй Западный окружной военный суд приговорил 22-летнего жителя Воронежа Арсения Короля к 22 годам лишения свободы по делу о государственной измене и подготовке к совершению теракта. Суд также назначил ему штраф в размере 700 тыс. рублей и ограничение свободы на 1 год 6 месяцев.