В ФАС заявили, что постоянно отслеживают обоснованность цен на нефтеродукты Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Федеральная антимонопольная служба России систематически проверяет обоснованность цен на нефтепродукты и предпринимает соответствующие действия. Об этом сообщил глава ведомства Максим Шаскольский в ходе заседания правительства РФ, представив отчет о состоянии конкуренции за 2025 год.

"На постоянной основе ведется работа по проверке экономической обоснованности составляющих стоимости нефтепродуктов - транспортировки, хранения, сбыта. В случае выявления нарушений служба принимает меры реагирования - сейчас на рассмотрении находятся 11 антимонопольных дел", - говорится в сообщении.

Шаскольский уточнил, что на оптовом рынке прошли внеплановые проверки крупных нефтетрейдеров на предмет сговора. Также ФАС развивает биржевую торговлю: запущены торги нефтехимией, готовится приказ по торговле алюминием.

Ранее KP.RU сообщил, что ФАС проверяет тарифы ЖКХ в России после обнаружения нарушений почти на 12 млрд рублей.