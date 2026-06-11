При атаке ВСУ на автобус в Белгородской области погиб человек, 11 пострадали Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы Украины нанесли удар по пассажирскому автобусу в Белгородской области. Об этом 11 июня, в четверг, сообщили в региональном оперативном штабе. В результате атаки один человек погиб, еще одиннадцать получили ранения.

Оперативный штаб Белгородской области на платформе "Макс" однозначно охарактеризовал удар киевского режима по мирным гражданам России как "террористический". В службе уточнили, что автобус с пассажирами был атакован дроном ВСУ в селе Вознесеновка Шебекинского округа.

Ранее KP.RU писал, что в результате удара вооруженных сил Украины по поселку Белая Березка Брянской области погиб мирный житель, еще трое получили ранения, один из них находится в тяжелом состоянии.