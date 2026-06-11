Медведев перечислил семь ключевых вызовов для России. Фото: Екатерина ШТУКИНА / POOL / ТАСС

Председатель «Единой России», зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев на заседании экспертного совета по формированию народной программы партии перечислил семь вызовов, которые стоят перед государством на данный момент.

Первым из них он назвал демографию, вторым — дефицит кадров и появление новых профессий, отметив, что задача заключается в повышении производительности труда и помощи людям в освоении новых специальностей. Третьим вызовом, по его словам, является неравномерное развитие регионов, где необходимо обеспечить равный доступ к медицине, образованию и социальной инфраструктуре.

Четвертый вызов Медведев связал с беспрецедентным внешним давлением, которое в ближайшее время не прекратится. Пятый касается технологического уклада — искусственного интеллекта, беспилотных систем, биотехнологий и роботизации. Шестым вызовом он назвал навязывание ложной системы ценностей и скоординированное информационное давление на РФ. Седьмым и последним Медведев обозначил безопасность страны, ответить на которую, по его убеждению, Россия должна победным завершением специальной военной операции.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что Россия не должна забывать все «гадости», которые были предприняты в ее отношении, и обязана помнить это при выстраивании отношений на будущее. При этом он подчеркнул, что РФ готова к сотрудничеству с государствами, вводившими против нее санкции.