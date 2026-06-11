Лавров: Россия готова помогать Африке в достижении полного суверенитета

Сергей Лавров Фото: REUTERS.

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва готова помогать африканским странам обрести полную независимость во всех сферах. Об этом рассказали в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

Министр встретился с комиссаром Африканского союза по политическим вопросам, миру и безопасности Банколе Адеойе. Стороны обсудили, как усилить взаимодействие России с Афросоюзом, а также подтвердили намерение координировать действия по глобальным и региональным проблемам. В МИД РФ подчеркнули, что партнёрство России и Африки носит равноправный характер.

Сергей Лавров указал собеседнику на желание российской стороны содействовать достижению полного суверенитета африканского континента во всех его измерениях.

Открывая переговоры с комиссаром Адеойе, глава дипломатии заметил, что страны Африки больше не хотят оставаться «сырьевыми придатками» западных государств. По его мнению, в настоящее время на континенте происходит «второе пробуждение Африки».