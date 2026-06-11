Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+15°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика11 июня 2026 16:32

Семь человек пострадали при ударе ВСУ по АЗС в Брянской области

Среди пострадавших при ударе ВСУ по брянской АЗС есть подросток
Сергей КУДРИН
Семь человек пострадали при ударе ВСУ по АЗС в Брянской области

Семь человек пострадали при ударе ВСУ по АЗС в Брянской области

Фото: REUTERS.

Украинские нацисты нанесли очередной удар по гражданским на территории России. На этот раз под атакой оказалась автозаправочная станция в Стародубе, в Брянской области. В результате нападения произошел взрыв, при котором пострадали семь человек, включая подростка. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

«Киевские нацисты нанесли удар по автозаправочным станциям в Стародубе. Ранения получили семь человек, среди них 16-летний подросток. Один из пострадавших доставлен бригадой скорой помощи в Брянск», - написал Ковальчук в мессенджере MAX.

Также осколками посекло пять частных автомобилей. В очередной раз целью украинских боевиков стали мирные люди и их имущество.

Ранее KP.RU сообщил, что украинские боевики сегодня же нанесли удар по пассажирскому автобусу в Белгородской области, убив одного человека и ранив 11.

KP.RU следит за развитием событий