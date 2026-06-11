Семь человек пострадали при ударе ВСУ по АЗС в Брянской области Фото: REUTERS.

Украинские нацисты нанесли очередной удар по гражданским на территории России. На этот раз под атакой оказалась автозаправочная станция в Стародубе, в Брянской области. В результате нападения произошел взрыв, при котором пострадали семь человек, включая подростка. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

«Киевские нацисты нанесли удар по автозаправочным станциям в Стародубе. Ранения получили семь человек, среди них 16-летний подросток. Один из пострадавших доставлен бригадой скорой помощи в Брянск», - написал Ковальчук в мессенджере MAX.

Также осколками посекло пять частных автомобилей. В очередной раз целью украинских боевиков стали мирные люди и их имущество.

Ранее KP.RU сообщил, что украинские боевики сегодня же нанесли удар по пассажирскому автобусу в Белгородской области, убив одного человека и ранив 11.

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