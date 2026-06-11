Медведев: для восстановления «Обороны Севастополя» будет сделано всё

Дмитрий Медведев Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что для восстановления знаменитой панорамы «Оборона Севастополя», пострадавшей от атаки ВСУ, будут предприняты все необходимые меры, а средства на эти работы уже найдены.

При этом политик подчеркнул, что Россия не станет разрушать культурные объекты на Украине, однако там существуют другие «весьма привлекательные цели», которые военные забывать не должны.

Восстановление легендарного полотна, посвященного событиям 1854-1855 годов, займет примерно пять лет. Такую информацию журналистам предоставили в самом музее обороны Севастополя.

Директор музея Михаил Смородкин рассказал, что в советское время группа художников потратила на воссоздание работы Рубо три года. По словам руководителя учреждения, сегодня он может опираться только на тот исторический опыт.

Специалист добавил, что пока не может давать других оценок срокам проведения реставрационных работ. Однако он подтвердил, что процесс будет долгим и сложным.