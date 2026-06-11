«Меркель была права»: в Германии рассказали, когда Европа упустила шанс на диалог с Россией

Ангела Меркель Фото: REUTERS.

Бывший министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что Европа упустила возможность начать переговоры с Россией ещё пять лет назад. По его словам, тогдашний канцлер ФРГ Ангела Меркель искренне пыталась сохранить этот диалог, но её не услышали. Об этом политик рассказал в интервью изданию Bild.

«Позвольте напомнить, что последнее заседание Европейского совета, на котором присутствовала Ангела Меркель, состоялось в 2021 году. Это было до начала конфликта. Тогда Меркель сказала своим коллегам, что нам нужно собрать небольшую группу и вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. По правде говоря, она была права», — указал дипломат.

Это был последний шанс для европейцев действовать самостоятельно, но они им не воспользовались, отметил экс-глава МИД ФРГ. Когда возможность упустили, Европа, по сути, самоустранилась от процесса, а главную роль начали играть Соединённые Штаты. Габриэль добавил, что видит Ангелу Меркель и президента Финляндии Александра Стубба в роли возможных посредников между Брюсселем и Москвой по украинскому урегулированию.

Ранее президент России Владимир Путин комментировал текущее состояние отношений с ЕС. Глава государства подчеркнул, что Москва никогда не отказывалась от контактов с представителями Евросоюза. Однако, по его словам, полноценного диалога сейчас нет именно из-за действий самой Европы.