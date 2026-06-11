Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+15°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика11 июня 2026 17:36

Российские средства ПВО сбили 67 украинских дронов за день

Дроны ВСУ удалось уничтожить над несколькими регионами РФ
Семен ЗИМИН
Российские средства ПВО сбили 67 украинских дронов за день

Российские средства ПВО сбили 67 украинских дронов за день

Фото: REUTERS.

Российские средства противовоздушной обороны сбили 67 украинских дронов самолетного типа. Атака была зафиксирована в промежутке с 14.00 до 20.00 по московскому времени сразу в нескольких регионах страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Беспилотники уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областей, а также в небе над Московским регионом. В военном ведомстве уточнили, что все атаки были отражены штатно.

Ранее в Министерстве обороны рассказали об итогах работы ПВО за предыдущие сутки. Накануне силам противовоздушной обороны удалось сбить четыре крылатые ракеты «Фламинго», которые использовали Вооруженные силы Украины.

Также в сообщении военного ведомства говорилось, что за сутки были уничтожены 766 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Помимо дронов и ракет, российские средства ПВО сбили 14 управляемых авиационных бомб противника.